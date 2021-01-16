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Soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da sokakta yaşayan vatandaşlar, Valilik koordinesinde otellerde konuk ediliyor.

Elif Küçük   | 16.01.2021
Soğuk havanın etkili olduğu İstanbul'da evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor

Istanbul

İstanbul Valiliği ile bağlı kurum ve kuruluşların iş birliği ile yapılan "Kimse Dışarıda Kalmasın! Misafir Edelim" çalışması kapsamında, 39 ilçede evsiz vatandaşlar, kaymakamlıkların anlaşma yaptığı otellerde tek kişilik odalarda misafir ediliyor.

Öte yandan, vatandaşların sosyal medya ve diğer iletişim kanallarından yaptıkları ihbarlar da kaymakamlıklar tarafından değerlendirilerek evsiz vatandaşlara ulaşılıyor.

Bugün itibarıyla 1.291 evsiz vatandaşın otellerde kaldığı öğrenildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, hiçbir vatandaşın sokakta kalmaması için yapılan bu çalışmaya bütün İstanbulluların gereken hassasiyeti göstereceğine yürekten inanıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Evsiz, sokakta kalan birisini görür veya haberdar olursanız, lütfen en yakın polis/jandarma karakoluna bildirin, misafir edelim." ifadesi kullanıldı.

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