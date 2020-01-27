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Sivas'taki Yıldız Dağı'nda sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor

Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, sömestir tatili nedeniyle hareketlilik yaşanıyor.

Serhat Zafer   | 27.01.2020
Sivas'taki Yıldız Dağı'nda sömestir tatili yoğunluğu yaşanıyor

Sivas

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, ara tatil döneminde büyük ilgi görüyor. Özellikle hafta sonunu yoğun geçiren tesis, hafta içerisinde de çok sayıda misafire ev sahipliği yapıyor. 

Kayak merkezi, pistlerinin eğimi, uzunluğu, kar kalitesi ve karın kalış süresi ile kayakseverlere keyifli anlar yaşatan merkezde, profesyonel kayakçılar ve kayağa yeni başlayanların yanı sıra kızakla kayanlar da oluyor.

Snowboard gösterisi nefes kesti

İstanbul'dan kente gelen snowboard tutkunları da Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde doyasıya eğlendi, pistlerde nefes kesen görüntüler ortaya çıktı.

Ara tatil dolayısıyla özellikle öğrenci ve öğretmenler merkeze ilgi gösteriyor.

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