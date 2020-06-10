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Sivas'taki FETÖ soruşturmasında 3 zanlı gözaltına alındı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, ikisi muvazzaf asker 3 şüpheli yakalandı.

Halife Yalçınkaya   | 10.06.2020
Sivas'taki FETÖ soruşturmasında 3 zanlı gözaltına alındı

Sivas

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve ardışık yöntemle arandıkları tespit edilen astsubay A.Ş. ve uzman çavuş V.Ö. ile daha önce askeri sınavlara girdiği belirlenen Ş.A, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. 

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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