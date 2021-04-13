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Sivas'ta sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerine saldıran 8 hasta yakını gözaltına alındı

Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda, 6 güvenlik görevlisi yaralandı, acil serviste hasar oluştu.

Serhat Zafer   | 13.04.2021
Sivas'ta sağlık çalışanları ile güvenlik görevlilerine saldıran 8 hasta yakını gözaltına alındı

Sivas

Sivas Numune Hastanesi acil servisinde, sağlık çalışanlarına ve güvenlik görevlilerine saldıran 8 hasta yakını gözaltına alındı.

Gümüşdere köyünde ayağı kırılan Y.Ö. (43) yakınları tarafından Numune Hastanesine getirildi.

Acil serviste tedaviye alınan Y.Ö'nün yakınları, sağlık çalışanlarının hastayla ilgilenmediğini öne sürerek, sözlü şiddette bulundu.

Bu sırada acil serviste kalabalık oluşturmamaları yönünde uyarılan hasta yakınları ile hastanenin güvenlik görevlileri arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Bilgi verilmesi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Hasta yakınlarından 2'si kadın 8 kişi gözaltına alındı.

Acil servisteki güvenlik kamerasına da yansıyan saldırıda yaralanan 6 güvenlik görevlisi, hastanede tedavi altına alındı. Çıkan arbedede, acil servisteki çok sayıda tıbbi cihaz zarar gördü.

Vali Salih Ayhan da olayın ardından hastaneye giderek, yaralanan güvenlik görevlilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ayhan, konunun takipçisi olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sivas Numune Hastanesinde tedavisi yapılan hastanın yakınları, sağlıkçılarımıza ve güvenlikçi personelimize şiddet uygulamış, acil serviste maddi zarara sebebiyet vermişlerdir. Taşkınlığın failleri gözaltına alınarak konu adli makamlara intikal etmiştir. Kamu malına verilen zararın bedelini ödeyecekler. Ramazanın ilk gününün son saatlerinde yaşanan bu çirkin olayı tasvip etmek kesinlikle mümkün değil. Bu olayı kınıyorum ve takip edeceğim. Salgın sürecinde üst düzey bir gayret gösteren sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Adli ve idari makamlar ne gerekiyorsa gereğini yapacaktır. Üzülmemek elde değil, 1 yıldır sağlıkçılarımızın gecesi yok gündüzü yok. Bu kadar şiddeti ve taşkınlığı hak etmiyorlar. Suçlulara hesabı sorulacaktır."

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