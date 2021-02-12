Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor
Sivas Valiliği, komando birliklerinin, zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
Sivas
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Divriği ilçesi kırsalı Akdağ bölgesinde güvenlik güçlerince "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan Operasyonu" icra edildi.
Operasyonda, Sivas Jandarma Komando Bölük Komutanlığına bağlı komando timleri görev aldı.
Komando birlikleri, soğuk hava şartlarına rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.