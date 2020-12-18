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Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor

Sivas'ta komando birlikleri zorlu kış şartlarına rağmen operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Halife Yalçınkaya   | 18.12.2020
Sivas'ta komandolar soğuk havaya rağmen operasyonlarını sürdürüyor

Sivas

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma ve Zara İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı komando timleri tarafından İmranlı ilçesi Karabudak çayı (Taşlıyatak Deresi) bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan" operasyonu icra edildi.

Komando birlikleri, soğuk hava şartlarına rağmen, terör örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonu başarıyla gerçekleştirdi.

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