Euro
8.93
Dolar
7.68
BIST 100
1,124.17
Altın
1,860.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beykoz'daki ormanlık alanda yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
logo
Türkiye

Sivas'ta ambulans ekibine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, kavgada yaralandıkları için çağırdıkları 112 Acil Servis ekibine saldırdıkları ve ambulansa zarar verdikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Halife Yalçınkaya   | 26.09.2020
Sivas'ta ambulans ekibine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Sivas

Alınan bilgiye göre, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Esentepe Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. 

Kavgada yaralanan Ö.C, B.E. ve R.Ö, içerisinde sağlık çalışanlarının bulunduğu ambulansa saldırdı. Polis ekipleri olaya müdahale ederken ambulansta hasar oluştu.

Sağlık personeli, kendilerine saldırdıkları ve ambulansa zarar verdikleri gerekçesiyle 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.C, B.E. ve R.Ö, adliyeye sevk edildi. Haklarında, "tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler savcılıkça serbest bırakıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınadı.

Ayhan, paylaşımında, "Dün gece saatlerinde kendilerine yardım etmek üzere olay yerine intikal eden sağlık görevlilerimize saldıran kendini bilmezlere gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Fedakarlık örneği sağlık görevlilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Entübe durumdaki babasına hasret kalan yoğun bakım hemşiresinden uyarı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 32 milyon 792 bini aştı
'Kovid-19 hastasının canlı canlı boğulduğunu gören bir daha maskesini çıkarmaz'
'Çektiğim acıları yaşamayan bilmez'

Benzer haberler

Sivas'ta ambulans ekibine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

Sivas'ta ambulans ekibine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

'Cam Seyir Teras', Divriği'nin turizmini zirveye çıkaracak

Sivas'ta Kovid-19'u yenen 74 yaşındaki kadın hastaneden alkışlarla uğurlandı

Sivas'ın 'Hobbit evleri' pandemi sürecinde ilgi görüyor

Sivas'ın 'Hobbit evleri' pandemi sürecinde ilgi görüyor
Ceza ve ödül sistemi uygulanmayan hobi bahçeli okulun uluslararası ödül gururu

Ceza ve ödül sistemi uygulanmayan hobi bahçeli okulun uluslararası ödül gururu
Salgın sürecini riskten uzak geçirmek isteyenlerin yeni adresi: Hafik Gölü

Salgın sürecini riskten uzak geçirmek isteyenlerin yeni adresi: Hafik Gölü