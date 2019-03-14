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Sivasspor kafilesini taşıyacak uçağa 'yıldırım' rötarı

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maç dolayısıyla İstanbul'a gidecek Sivasspor kafilesini taşıyacak tarifeli uçak, Sivas'a gelişinde yakınında oluşan yıldırım nedeniyle rötar yaptı.

Serhat Zafer   | 14.03.2019
Sivasspor kafilesini taşıyacak uçağa 'yıldırım' rötarı

Sivas

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan havalanan ve saat 16.30'da Sivas-İstanbul seferini yapması planan uçağın, Nuri Demirağ Havalimanı'na yaklaştığı sırada yakınında yıldırım oluştu. 

Uçakta herhangi bir hasar oluşmazken, elektronik aksamda sorun yaşanabileceği ihtimali üzerine Kayseri'den teknik ekip çağrıldı. Teknik ekibinin incelemesinin ardından uçağın havalanması bekleniyor.

Bu arada, tesislere dönen Sivasspor kafilesi, uçağın hazır hale getirilmesini bekliyor.

Sivasspor Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'umuzu saat 16.30'da İstanbul'a taşıyacak uçak, bir önceki seferde oluşan teknik sorun nedeniyle rötar yaptı. Kafilemizin 21.00 - 22.00 saatleri arasında İstanbul'a uçması planlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

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