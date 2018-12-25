Sivas ve Bilecik'te eğitime kar engeli

Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Bilecik'te ise kent merkezi ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

SİVAS/BİLECİK

Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Bilecik'te ise kent merkezi ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi.

Sivas

Sivas'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve ani sıcaklık değişimi beklendiğinden, yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verileceği belirtildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personellerinin de izinli sayılacağı bildirildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili çocuklar, gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden il genelinde yarın ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime bir gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bilecik

Bilecik'te kent merkezi ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı yarın, il merkezi, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerine bağlı tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Bozüyük, Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı, Yenipazar ve İnhisar ilçelerinde yarın taşımalı eğitime 1 gün süre ile ara verilmesi ve taşımalı eğitimle gelen öğrencilerin belirtilen tarihte 1 gün süre ile idari izinli sayılmalarına karar verildiği bildirildi.

Muhabir: Serhat Zafer-Elif Özlem Çelikler