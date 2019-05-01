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Şırnak'ta teröristlerin kullandığı 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi.

Ekrem Payan   | 01.05.2019
Şırnak'ta teröristlerin kullandığı 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi

Şırnak

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonda tespit edilen PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 katlı mağara kullanılamaz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cudi Dağı'nın Kemerli, Boyunyaka mevkisinde İl Jandarma Komutanlığı, özel harekat unsurları ve 48. Hudut Tugay Komutanlığı birliklerince 28-30 Nisan'da "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Bahattin Kalaycı Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında terör örgütünün kullandığı 3 katlı mağara tespit edildi.

Söz konusu mağarada yapılan aramada 3 el yapımı patlayıcı, tuzaklanmış havan mühimmatı, 2 kalaşnikof piyade tüfeği dipçiği, 4 tüp, 6 çadır, jeneratör, sağlık malzemesi ve bol miktarda yaşam malzemesi bulundu.

Güvenlik güçlerince mağara kullanılmaz hale getirildi, ele geçirilen malzemeler de imha edildi.

Teröristlere ait mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Bu arada Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı, polis özel harekat birimleri ile Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birliklerince dün düzenlenen, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği, "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Burçin Damcı Operasyonu" kapsamında söz konusu bölgede arama yapıldı.

Aramada teröristlere ait kalaşnikof piyade tüfeğine ait gaz pistonu ve fişek, M16 piyade tüfeğine ait namlu ve şarjör, 10 metre halat, 3 litre benzin, 2 şarjörlük, tüp, 300 metre kablo, sırt çantası, çok sayıda terörist kıyafeti ve ayakkabı ile yaşam malzemesi bulundu.

Ele geçirilen malzemeler güvenlik güçlerince imha edildi.

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