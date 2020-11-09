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Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ekrem Payan,Aziz Aslan   | 09.11.2020
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 11 gözaltı

Şırnak/Diyarbakır

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.

Bazı ev ve iş yerlerine gerçekleştirilen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği, örgütsel doküman, dijital materyal ve yasaklı el ilanları bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK operasyonunda bir öğretmen tutuklandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, 6 Kasım'da gözaltına alınan 29 öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 18 öğretmeden biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

11 öğretmen de emniyet sorgularının ardından serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir görüşte olup, halen İl Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda ve özel eğitim-öğretim kurumlarında görev yapan, örgütsel eylem, etkinliklere katılım yaptığı tespit edilen, haklarında ihbar, açık teşhis bulunan, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan aramalarda ele geçirilen materyallerde parmak izi tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma sürüyor.

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