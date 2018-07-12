Şırnak'ta PKK operasyonunda 3 Fransız uyruklu yakalandı

Beytüşşebap ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, aralarında 3 Fransız uyruklunun da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

anasayfa > Türkiye 12.07.2018

Şırnak'ta PKK operasyonunda 3 Fransız uyruklu yakalandı
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ŞIRNAK 

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 3 Fransız uyruklunun da aralarında yer aldığı 16 zanlı gözaltına alındı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya kuryelik ve iş birlikçilik yapanların yakalanması amacıyla Kovankaya köyünde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, biri kadın 3 Fransız uyruklunun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların, jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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