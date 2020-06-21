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Şırnak'ta 4 işçinin şehit edildiği terör saldırısına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 işçinin şehit edildiği terör saldırısına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Ekrem Payan   | 21.06.2020
Şırnak'ta 4 işçinin şehit edildiği terör saldırısına ilişkin 2 kişi tutuklandı

Şırnak

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Silopi ilçesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde, PKK'lı teröristlerce önceden yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 sivilin şehit olduğu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Şüphelilerden O.Ö. ve S.Ö'nün Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandıkları belirtildi.

Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesi Cudi Dağı Kurtik Tepe mevkisinde, yüklenici firmaya ait iş makinalarına yakıt taşıyan sivil plakalı pikabın geçişi sırasında gerçekleştirilen saldırıda, araçtaki Emin Eroğlu, Haci Atilla, Nesim Beştaş ve Osman Tuncay şehit olmuştu.

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