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Şırnaklı öğrencilerden İzmir'deki depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

Şırnak Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, "Şırnak'taki çocuklarımız da öğrencilerimiz de İzmir'deki çocuklarımıza 'Biz de varız, yanınızdayız' demek adına oyuncaklarını paylaşıyorlar." dedi.

Ekrem Payan   | 05.11.2020
Şırnaklı öğrencilerden İzmir'deki depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

Şırnak

Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, kent genelindeki okullarda okuyan öğrenciler, İzmir'deki depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.

Şehr-i Nuh Mahallesi'ndeki Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulunda yapılan etkinlikte, öğrenciler kampanya kapsamında oyuncaklarını öğretmenlere teslim etti.

Başlatılan kampanyada şu ana kadar toplanan yüzlerce oyuncak, yarın kargo ile İzmir'e, depremde evleri zarar gören çocuklar için gönderilecek.

İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelindeki okullarda 4 gün önce depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası başlattıklarını söyledi.

Türkiye'nin her yerinden gerekli yardımların yapıldığını bildiklerini aktaran Şener, "Şırnak'taki çocuklarımız da öğrencilerimiz de İzmir'deki çocuklarımıza 'biz de varız, yanınızdayız' demek adına oyuncaklarını paylaşıyorlar. Çoğu, annelerin ördüğü, kendilerinin yaptığı oyuncaklar. Çocuklarımızın hepsi gönüllerini, sevgilerini gönderiyor. Yanlarındayız. Bütün çocuklarımıza selam olsun Şırnak'tan." diye konuştu.

"Oyuncaklarımızla, depremzede çocukları mutlu etmek istedik"

Şener, gönderilecek oyuncakların çadırda kalan çocuklara dağıtılacağını bildirdi.

Öğrencilerden Yusuf İslam Uğur da akranlarına kendi oyuncağını gönderdiğini belirterek, "Oyuncaklarımızla, depremzede çocukları mutlu etmek istedik. Yaralılara Allah şifa versin, geçmiş olsun." diye konuştu.

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