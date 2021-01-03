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Şırnaklı kadınlar, sokağa çıkma kısıtlamasında dezavantajlı çocuklar için 300 atkı ve bere ördü

Şırnaklı kadınlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kırsalda yaşayan dezavantajlı çocuklar için 300 atkı ve bere ördü.

Ekrem Payan   | 03.01.2021
Şırnaklı kadınlar, sokağa çıkma kısıtlamasında dezavantajlı çocuklar için 300 atkı ve bere ördü

Şırnak

AK Parti İl Kadın Kolları üyesi kadınlar, "Minik Eller Üşümesin Projesi" kapsamında kısıtlamayı 3 gün boyunca evlerinde atkı ve bere örerek değerlendirdi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kırsal kesimdeki dezavantajlı çocuklar için 300 atkı ve bere ördüklerini söyledi.

Ülke genelinde salgın nedeniyle hafta sonu evde kaldıklarını ve bunu her hafta değerlendirerek farklı aktiviteler yaptıklarını dile getiren Atan, şunları kaydetti:

"İl, ilçe, belde ve mahalle kadın kolları teşkilatlarımız vaktimizin değerli olduğunun bilinciyle, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek çok özlediğimiz evlatlarımıza ulaştırmak üzere atkı, bere, eldiven ve kazak ördük. Çalışmamızı devam ettireceğiz. 3 günlük yılbaşı tatili, hafta sonu kısıtlaması derken 300 çocuğumuza hediye edilmek üzere içine özel notlarımızı koyacağımız paketlerimiz hazırladık."

Atan, ay sonuna kadar çalışarak özellikle kırsaldaki 500 çocuğa hediye ulaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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