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Şırnak ve Hakkari'de 'Eren Cudi-Besta' ve 'Eren Kazan-Oğul' operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla "Eren Cudi-Besta" ve "Eren Kazan-Oğul" operasyonlarının başlatıldığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 29.04.2021
Şırnak ve Hakkari'de 'Eren Cudi-Besta' ve 'Eren Kazan-Oğul' operasyonları başlatıldı

Ankara

Şırnak ve Hakkari'de "Eren Cudi-Besta" ve "Eren Kazan-Oğul" operasyonları başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak ve Hakkari'de 5 bin 280 personelin katılımıyla "Eren Cudi-Besta" ve "Eren Kazan-Oğul" operasyonlarının başlatıldığını bildirdi. ( İçişleri Bakanlığı - Anadolu Ajansı )

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Eren Operasyonları", halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla eş zamanlı ve koordineli olarak yurt içinde bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak, teröristlerin sözde barınma alanları arası geçişlerini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Şırnak'ta "Eren Cudi-Besta" ve Hakkari'de "Eren Kazan-Oğul" operasyonları başlatıldı.

Operasyonlarda, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 352 operasyonel tim, 5 bin 280 personel görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak 2021'de başlatılan "Eren Operasyonları" kapsamında bugüne kadar 22 terörist etkisiz hale getirildi, 75 iş birlikçi yakalandı, 666 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.


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