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Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'ndaki operasyonlarda 6 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi

Süleyman Tunç,Cankut Taşdan   | 28.07.2019
Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Cudi Dağı ve Ağrı Tendürek Dağı'nda il jandarma komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şırnak Cudi Dağı'nda Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 4 terörist, Ağrı Tendürek Dağı'nda Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist olmak üzere 6 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirilmiştir."

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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