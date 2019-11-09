Euro
6.35
Dolar
5.76
BIST 100
103,316.50
Altın
1,459.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Ömür Melih Üzelce   | 09.11.2019
Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD kendisiyle savaşıyor
Nil sorunu: Eski aktörler, yeni arabuluculuk girişimleri
Irak ve Lübnan'da mezhepçi/etnik siyaset tıkandı
Malumun ilamı: 'The Great Hack'
Türkiye’nin milli teknoloji hamlesi

Benzer haberler

Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak kırsalında 6 terörist etkisiz hale getirildi

Terörün tahrip ettiği camiden yeniden ezan sesi yükseldi

HDP'li İpekyolu Belediye Başkanı Yacan'a terörden gözaltı

İstanbul'da özel harekat destekli terör operasyonu

İstanbul'da özel harekat destekli terör operasyonu
Şırnak'ta PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta PKK'lı bir terörist etkisiz hale getirildi
Faraşin Yaylası besicileri artık uzun süreli konuk ediyor

Faraşin Yaylası besicileri artık uzun süreli konuk ediyor