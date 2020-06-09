Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.
Diyarbakır Silvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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