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Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da jandarma komutanlıklarınca yürütülen operasyonlarda 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Muhammed Nuri Erdoğan, Cankut Taşdan   | 09.06.2020
Şırnak, Elazığ ve Diyarbakır'da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki operasyonda 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Elazığ'ın Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde çıkan çatışmada, 2 terörist silahlarıyla ölü olarak ele geçirildi.

Diyarbakır Silvan kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.


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