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Sınırı geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi sürüyor

Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişi sürüyor.

Salih Baran   | 02.03.2020
Sınırı geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi sürüyor Fotoğraf: Salih Baran /AA

Edirne

Sınırı geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişi sürüyor

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen Edirne'ye gelmeye devam ediyor. Pazarkule Sınır Kapısı önündeki tampon bölgede kamp kuran binlerce düzensiz göçmen, Avrupa'ya gitmek istiyor. ( Salih Baran - Anadolu Ajansı ) 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 100 binin üzerinde göçmenin Edirne'den Avrupa'ya geçtiğini açıklaması sonrası sınırı geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin kente gelişleri arttı.

Hem kara hem de nehir sınır hattını geçiş için kullanan düzensiz göçmenler daha çok nehir geçişlerini kullanıyor.

Sınır köylerinde yoğun düzensiz göçmen hareketliliği gözleniyor.

Tamponda bekleyenler var

Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule - Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölgedekileri bekleyişi de sürüyor.

Yunanistan sınır güçlerinin sık sık göz yaşartıcı bomba ve biber gazı atmasıyla tamponda bekleyenlerin bir çoğu yakınlardaki ormanlık alana doğru yayıldı.

Geceyi buralarda geçiren 2 binin üzerinde düzensiz göçmen zor şartlarda bekleyişlerini sürdürüyor.

Geceleri soğuk hava çocuklu aileleri daha çok etkiliyor.

Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi Müdürlüğü göçmenlere 3 öğün yemek dağıtımı yapıyor.


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