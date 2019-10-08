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Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapılırken, Akçakale'de vatandaşlar askeri konvoya sevgi gösterisinde bulundu.

Mehmet Akif Parlak   | 08.10.2019
Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi

Şanlıurfa

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve askeri personel taşıyan 5 otobüslük konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

İlçe girişinde konvoyu karşılayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar", "Sonuna kadar sizinleyiz" şeklinde tezahüratta bulundu.

Askeri personel ise vatandaşlara el salladı.

Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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