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Türkiye

Singapur Konvansiyonu, Türkiye'nin arabuluculuk alanındaki gelişmelerine uluslararası boyut kazandırdı

Singapur Konvansiyonunun onaylanmasına ilişkin karar, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 22.04.2021
Singapur Konvansiyonu, Türkiye'nin arabuluculuk alanındaki gelişmelerine uluslararası boyut kazandırdı

Ankara

Adalet Bakanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Singapur'da 7 Ağustos 2019'da Türkiye dahil 46 ülke tarafından imzalanan "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonunun (Singapur Konvansiyonu) Onaylanması" hakkındaki kararın, Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Sözleşme hükümlerine göre, 6 ay sonra yürürlüğe girecek anlaşma, Türkiye'nin son yıllarda arabuluculuk alanında kaydettiği gelişmelere uluslararası bir boyut kazandırdı.

Ticari uyuşmazlıkların hızlı, dostane şekilde çözülmesine ve uluslararası ticaretin gelişmesine olanak tanıyan konvansiyon, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk kapsamında imzalanan sulh anlaşmalarının, taraf ülkelerde onaylayan bir mahkeme veya hakem kararına gerek kalmaksızın icrasına olanak sağlayacak.

Bu, Türkiye'yi iş dünyasında hukuki güvenliği güçlendirilmiş ve yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke haline getirirken, yerli yatırımcıların da diğer taraf ülkelerde güvence altında yatırım yapmasını sağlayacak.

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