İSTANBUL

Mardin'den İstanbul'a uçakla getirilen Kuzey, Sarıyer'deki İstanbul Veteriner Tıp Merkezi'nde tedavi altına alındı. Kuzey'in, buraya geldiğinde hem yumuşak doku enfeksiyonu hem kemik enfeksiyonu bulunuyordu.

İstanbul Veteriner Tıp Merkezi Veteriner Hekimi Tamer Saka, yaptığı açıklamada, Kuzey'in Mardin'den geliş sürecini anlattı.

Saka, 27 Haziran'da öğle saatlerinde Kuzey'in röntgen, görüntü, resimlerinin kendilerine geldiğini belirterek, ardından hayvansever bir grubun kendileriyle irtibata geçtiğini, Kuzey'in onlar vasıtasıyla kendilerine geldiğini söyledi.

Kuzey'in akşam uçakla İstanbul'a geldiğini ve havaalanından tıp merkezine getirildiğini kaydeden Saka, "Geldiğinde hem yumuşak doku enfeksiyonu hem kemik enfeksiyonu vardı. Onunla ilgili müdahalelerimiz oldu. Yara bölgeleri temizlendi. Temizlendikten sonra hem ön dirsek ekleminden hem de arka ayaktaki sol kısmından bahsediyorum. Arka ayaktaki topuk ekleminde herhangi bir kemik oluşumu kalmamıştı artık." dedi.

Saka, şu an için doku enfeksiyonunun önüne geçtiklerini vurgulayarak, kemik enfeksiyonunun yine devam ettiğini, burada bir riskin bulunduğunu belirtti.

"Saçmanın olduğu bölgedeki kemikler ortadan kaybolmuş"

Enfektif kemikleri vücuttan uzaklaştıracaklarını dile getiren Saka, şöyle devam etti:

"Bunları atlatırsak ayaklarla alakalı operasyon seçeneklerimizi değerlendireceğiz. Buradaki seçeneğimiz bu bölgeyle alakalı vücudun başka bir noktasından kemik alarak yeni bir kemik oluşumu sağlanabilir veya topuk eklemi için eklem tamamen ortadan kalktığı için belli bir açıyla ayağa bir açı vererek o ayağı kullanması sağlanabilir. Buradaki tercihimiz her zaman şu olur: Her iki ayağın da iyileşmesi ama kötü bir şey olacaksa da en azından bir ayağı kurtarmamız gerekiyor.

Kandaki enfeksiyon değerleri çok yüksek, kan testleri yapıldı. İlk geldiğinde korkmuştu. Şu anki durumumuz çok daha iyi. Röntgenlerinde yakın mesafe muhtemelen, hem ön ayağına hem arka ayağına ateş edilmiş burada. Kemiğin etrafında dokularda saçmalar var zaten. Saçmanın olduğu bölgedeki kemikler tamamen ortadan kaybolmuş. Röntgende artık o kemikler de gözükmüyor. Bir ayak kırıldığında insan ne kadar acı hissediyorsa bu hayvanda iki kırık bölge var, çarpı iki olarak düşünebilirsiniz."

Saka, Kuzey'in tekrar yürüyebilmesine ilişkin, "Kemik enfeksiyonunu atlattıktan sonraki durum bunu gösterecek. Şu an için her şey çok iyi gidiyor, ayağa kalkacağız, tüm ayakları kurtaracağız maalesef diyemiyoruz. Bir sürecimiz var. Şu an kesinlikle iyiye gidiyor diyebilirim." diye konuştu.

Saka, yavru köpek Kuzey'e yakın mesafeden bir ateşli silah yaralanması yapıldığını ifade etti.

Muhabir: Halis Akyıldız