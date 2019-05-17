Siirt'te şehit güvenlik korucusu için tören düzenlendi
Siirt'in Eruh ilçesinde, PKK'lı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda şehit olan güvenlik korucusu Reşit Koçak için tören düzenlendi.
Siirt
İl Jandarma Komutanlığınca Eruh'ta düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda çıkan çatışmada yararlanan ve kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan 37 yaşındaki Reşit Koçak'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak İl Jandarma Komutanlığına getirildi.
Törende, Reşit Koçak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, ardından öz geçmişi okundu.
Güçlükle ayakta durabilen şehidin annesi, eşi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
Törene katılan Vali Ali Fuat Atik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve diğer yetkililer, şehit yakınlarını teskin etmeye çalıştı.
Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Atabay, şehit Koçak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve silah arkadaşlarına başsağlığı ve sabır diledi.
Atabay, "Birlik ve beraberliğimizi hedef alan hain ve kalleş terör örgütüne yönelik yürütülen mücadelede kahraman silah arkadaşımız, güvenlik korucumuz Reşit Koçak'ı bugün burada peygamberlikten sonraki en yüce makam olan şehitlik makamına uğurlamış bulunmaktayız. Acımız büyük, hüznümüz dağlar kadar ama boynumuzu bükmüyoruz. Acımızı yüreğimize gömerek gözyaşımızı içimize akıtacağız, hainleri de asla sevindirmeyeceğiz." dedi.
Hüseyin Hilmi Atabay, terörle mücadelede güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sayesinde terör örgütünün bitme ve tükenme noktasına geldiğini söyledi.
"Son teröristi etkisiz hale getirinceye kadar inançlı, inatçı ve intikamcı bir ruhla mücadele edeceğimizi işte buradan herkese ifade etmek istiyoruz." ifadelerini kullanan Atabay, şunları söyledi:
"Aziz şehidimiz sen rahat uyu, kanın bugün burada yerde kalmadı. Sana kalkan eller kahraman silah arkadaşların, güvenlik korucularımız, Jandarma Özel Harekat, Jandarma komandolarımız sayesinde bu eller tek tek kırılmıştır. Sen ölmeden dipdirisin ve aramızdasın. Bunu ben değil yüce Rabb'imiz Bakara Suresi'nin 154'üncü ayetinde, 'Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin, hayır, onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz' buyuruyor."
Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ahmet Altıok tarafından okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyüne uğurlandı.
"Ben yetim büyüdüm, çocuklarım da yetim büyüyecek"
Tabuta sarılan şehit Koçak'ın eşi Şükrüye Koçak ise "Ben yetim büyüdüm, çocuklarım da yetim büyüyecek. Ben baba görmedim ki çocuklarım baba görsün." diye acısını dile getirdi.
Şehit Koçak son yolculuğuna uğurlandı
İl Jandarma Komutanlığınca Eruh'ta düzenlenen "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda yaralanan ve kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olan 37 yaşındaki Koçak'ın cenazesi, İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından Pervari ilçesine bağlı Köprüçay köyüne getirildi.
Türk bayraklarıyla donatılan Köprüçay köyü Bozca Mezrası Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, asker ve vatandaşlar tarafından omuzlara alındı.
Şehit Koçak'ın cenazesi, tekbirler eşliğinde köy mezarlığında toprağa verildi.
Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, defin işleminin ardından şehidin babası Selahattin Koçak'a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını verdi.
Albay Kenasarı, bayrağı öpen ve oğlunun fotoğrafını görünce gözyaşlarına hakim olamayan şehidin babasını teskin etti.
Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Erkan Savar, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erol Ürküt, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.
3 terörist etkisiz hale getirilmişti
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki Yassıdağ (Çırav) bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.
Operasyonda yaralanan 2 güvenlik korucusundan Reşit Koçak, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.