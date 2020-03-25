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Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak ve barınak imha edildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen 5 sığınak ve barınak imha edildi.

Fecri Barlık   | 25.03.2020
Siirt'te PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 sığınak ve barınak imha edildi

Siirt

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pervari ilçesinin Doğanca köyü kırsalında terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yasin Baran Operasyonu" düzenledi.

Bölgede arazide arama yapan ekipler 5 sığınak ve barınak tespit etti.

Sığınak ve barınaklarda yapılan aramada teröristlerin kullandığı tıbbi malzemelerin yanı sıra el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 85 fünye, saniyeli fitil, iki alıcı/verici düzeneği, 11 elektronik devre, yaylı patlayıcı düzeneği, saat, piknik tüpü, kablo, pil blokları, kalaşnikof mühimmatı ile örgüt mensuplarına ait çok sayıda muhtelif gıda, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri olay yerinde imha edildi.

Sığınak ve barınaklar da kullanılamaz hale getirildi.

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