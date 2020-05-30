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Türkiye

Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor

Siirt'in Herekol kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon devam ediyor.

Mehmet Niyazi Deniz   | 30.05.2020
Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor

Siirt

Siirt Valiliği, Herekol kırsalında dün 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyona ilişkin görüntüler paylaştı.

Görüntülerde, operasyonların devam ettiği Herekol kırsalında güvenlik güçlerinin arazide yürüttüğü çalışmalar yer aldı.

Herekol kırsalında, iç güvenlik operasyonları kapsamına İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü ele geçirilmişti. 

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