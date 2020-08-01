Euro
8.22
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,976.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Çamönü mevkinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Türkiye

Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında dün 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.

Fecri Barlık   | 01.08.2020
Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, Eruh ilçesi Yassıdağ (Ciraf Dağı) bölgesinde başlatılan terör operasyonu sürüyor.

İnsansız hava aracı (İHA) destekli yürütülen, dün 2 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği operasyonda bölgede arama yapıldı.

Aramada M-16 piyade tüfeği, kalaşnikof, 10 şarjör, 4 el bombası ve teröristlere ait giysi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sınır Tanımayan Doktorlar'dan Yemen için Kovid-19 uyarısı
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 216 kişi hayatını kaybetti
Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 aşısının klinik denemeleri tamamlandı
Ruhani: Aşı bulunana kadar tedbirleri sürdüreceğiz ve kurallara uymayanları cezalandıracağız
Kovid-19 mücadelesini kazanan Özkan: Bu virüs insanın vücudunu yiyor

Benzer haberler

Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'te 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

Mardin'de teröristlerce tuzaklanan 12 kilogram el yapımı patlayıcı imha edildi

Hakkında 101 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Uyuşturucu tacirlerine 'Bayram Temizliği' operasyonu

Uyuşturucu tacirlerine 'Bayram Temizliği' operasyonu
Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 668 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 668 şüpheli yakalandı
Siirt'te PKK'lı teröristlerin patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ele geçirildi

Siirt'te PKK'lı teröristlerin patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ele geçirildi