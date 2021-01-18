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Siirt'te 2 terörist ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, terör örgütü mensuplarının teslim olmalarını sağlamaya yönelik yürütülen koordineli ikna çalışmaları sürüyor.

Mehmet Niyazi Deniz   | 18.01.2021
Siirt'te 2 terörist ikna sonucu güvenlik güçlerine teslim oldu

Siirt


Bu kapsamda, terör örgütü PKK'nın kırsal alanında faaliyet yürüttükleri bilgisi bulunan ve biri 28, diğeri 22 yıl önce örgüte katıldığı tespit edilen 2 terörist, Şırnak'ta Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli işlemlere başlandı.

Açıklamada, "Terör örgütü mensuplarının teslim olmaları ve kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmalarını sağlamaya yönelik ikna çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." denildi.

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