Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından, "Hafta sonu mesaisine devam. Siirt Eruh Ciraf'ta 2 terörist, kahraman jandarmamızın operasyonunda etkisiz." paylaşımında bulundu.
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Hafta sonu mesaisine devam 😉— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 13, 2020
Siirt Eruh Ciraf’ta iki terörist, Kahraman @Jandarma’mızın operasyonunda etkisiz... 🇹🇷