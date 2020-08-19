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Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırı gerekçesiyle Musa O. hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Fecri Barlık   | 19.08.2020
Siirt'te 18 yaşındaki kıza cinsel saldırı gerekçesiyle Musa O. hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Diyarbakır

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca mağdur 18 yaşındaki İ.E'nin cinsel istismara maruz kalması olayına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında şüpheli Musa O. hakkında 27 Temmuz 2020'de Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açıldı.

Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda mahkemeden şüphelinin tutuklanması talebi üzerine toplanan mahkeme heyeti, 18 yaşındaki kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Musa O. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Siirt'te mağdur İ.E, 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa O'nun kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda tüm delilleri toplayıp ve titizlikle değerlendirilmiş, şüpheli 17 Temmuz'da tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz'da Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesine nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmişti.

Öte yandan, intihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İ.E, ailesinin ikamet ettiği Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verildi.


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