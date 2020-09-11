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İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldığını bildirdi
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Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldığını bildirdi.

Sertaç Bulur   | 11.09.2020
Siirt'te 1003 personelin katılımıyla Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-11 HerekoI" operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Siirt'te "Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldı

Operasyonda, Siirt Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 56 operasyonel timde 1003 personelin görev aldığı kaydedildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) operasyonları kapsamında bugüne kadar 54 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, 24 iş birlikçinin yakalandığı, 112 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği vurgulandı.

Açıklamada, Yıldırım operasyonlarının halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği ifade edildi.

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