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Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Fecri Barlık   | 02.12.2020
Siirt kırsalında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt

İl Jandarma Komutanlığınca, Pervari ilçesi kırsalındaki Belenoluk köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Güvenlik korucularının da katıldığı operasyonda teröristlere ait 3 el bombası, 2 uzun namlulu silah ile teçhizat ve barınma malzemesi bulundu.


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