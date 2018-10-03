Siirt kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Siirt kırsalında başlatılan operasyonda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, işbirlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla 5 köy ve 4 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından güvenlik güçlerinin başlattığı operasyon sürüyor.

Merkez Meydandere köyü kırsalında İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Siirt merkez ve Tillo ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon kapsamında 5 köy ve 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Tillo İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, iş birlikçilerinin yakalanması, teröristlerin kullandığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

Operasyon sırasında bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliği dolayısıyla merkez Koçlu, Bayraktepe ve Ekmekçiler köyleri ile Tillo ilçesine bağlı Çınarlısu ve Taşbalta köyleri ve buralara bağlı Alkumru, Elmacık, Erenler mahalleleri ile Akyayla köyünün Kargacık Mahallesi'nde saat 17.00'den ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenliği için önem taşıdığı bildirildi.

Silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'da, terör örgütünden kaçan teröristin Gürpınar kırsalındaki mağaraya gizlediği silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğünün müşterek çalışması sonucunda, terör örgütünden kaçtığı tespit edilen ve il merkezinde yakalanan bir teröristin, kırsal alanda mağaraya gizlediği silah ve mühimmatla ilgili adli işlemleri yerine getirmek amacıyla operasyon düzenlendi.

Açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Gürpınar ilçesine bağlı Çepkenli Mahallesi kırsalına düzenlenen "Şehit Jandarma Sağlık Çavuş Fatih Şahin" operasyonunda M-16 piyade tüfeği ile bu tüfeğe ait şarjör, 30 M-16 piyade tüfeği fişeği, terörist kıyafeti, uyku tulumu ve bir miktar yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.