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Sigara paketindeki sağlık uyarılarının tam görünür olma zorunluluğunun uygulanmasında süre uzatımı

Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının bütünüyle görünür olmasına yönelik zorunluluğun uygulanması için tanınan geçiş süreci 6 ay uzatıldı.

Merve Özlem Çakır   | 31.12.2020
Sigara paketindeki sağlık uyarılarının tam görünür olma zorunluluğunun uygulanmasında süre uzatımı

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının "Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde yer alan sağlık uyarılarının, bandrol ile kısmen gizlenemeyeceği veya kapatılamayacağı ve bu uyarının bütünüyle görünür olacağı için getirilen geçiş süreci bu yıl sonu doluyordu.

Yapılan değişiklikle söz konusu süre 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldı.


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Sigara paketindeki sağlık uyarılarının tam görünür olma zorunluluğunun uygulanmasında süre uzatımı

Sigara paketindeki sağlık uyarılarının tam görünür olma zorunluluğunun uygulanmasında süre uzatımı