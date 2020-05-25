Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu
Van ve Hakkari, Ardahan ve Iğdır'da şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve kurumların çatıları uçtu, meyve ağaçları ve seralar zarar gördü.
Ankara
Van'da iki gündür etkisini sürdüren şiddetli rüzgar, Hacıbekir ve Bostaniçi mahallelerinde bazı evlerin çatılarını uçurdu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gürpınar ilçesinde ağaçlar devrildi, meyve ağaçları zarar gördü, Gevaş ilçesindeki bazı seralarda da hasar meydana geldi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yola düşen çatı parçalarını güvenli alana taşıdı.
Saray ilçesinde de şiddetli rüzgardan dolayı ilçe merkezi, Beyarslan ve Örenburç mahallerinde bazı evlerin çatıları uçtu.
Örenburç Mahallesi'nde düşen çatının altında kalan 18 yaşındaki Hilal Özay yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özay'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hakkari
Hakkari'de de akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle çok sayıda ev ile bazı kurumların çatıları yerinden çıktı, bir taksi durağı zarar gördü.
Çatılardan ayrılan sac parçaları, bazı park halindeki araçlarda hasara neden oldu.
İtfaiye ekipleri de tehlikeli gördükleri çatıların bulunduğu alanlarda önlem aldı, yola düşen tahta ve sac parçalarını temizledi.
Vatandaşlardan Azat Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte dün akşam yoğun ve şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.
Fırtına nedeniyle yaşadığı binanın çatısının yerinden söküldüğünü belirten Koç, park halindeki araçların da hasar gördüğünü ifade etti.
Ardahan
Ardahan'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar, sabaha doğru etkisini arttırdı.
Bu nedenle kent merkezindeki enerji nakil hatları zarar görünce elektrik kesintisi yaşandı.
Bazı evlerin çatısını uçuran fırtına sırasında Halil Efendi Mahallesi'ndeki bir aydınlatma direğinin üzerindeki leylek yuvasında yangın çıktı.
Vatandaşlardan Salih Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fırtınanın çok şiddetli olması dolayısıyla hayatın olumsuz etkilendiğini belirterek, "Leylek yuvasında çıkan yangın şükür kısa sürede söndürüldü. Yangın elektrik hatlarından kaynaklı çıktı." diye konuştu.
Iğdır
Iğdır'da sabaha karşı başlayan ve şiddetini artıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokak su altında kaldı.
Fırtınanın da etkili olduğu ilde birçok ağaç kırılıp devrildi, bazı binaların çatıları ile iş yerlerinin tabelaları uçtu.
Etkisini sürdüren fırtınaya karşı vatandaşların dikkatli olmalarını sağlamak amacıyla belediye hoparlörlerinden duyuru yapıldı.
Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Enver Ünlü'nün talimatıyla, belediye ekipleri de su taşkınları, kanal tıkanması, çatı uçması ve ağaç düşmesi gibi durumlara müdahale etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.