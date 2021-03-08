Euro
9.13
Dolar
7.69
BIST 100
1,536.60
Altın
1,688.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'ne katılıyor.
logo
Türkiye

Şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların isimleri fidanlarla yaşatılacak

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü, hayata geçirdikleri projeyle şiddet sonucu yaşamını yitiren kadınların isimlerini fidanlarla yaşatacak.

Bülent Mavzer   | 08.03.2021
Şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların isimleri fidanlarla yaşatılacak

Iğdır

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğünce, kentte Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtların bahçesinde fidan dikim etkinliği yapıldı.

Fidaların dikimini yapan kadınlar, can suyu verdikleri her bir fidana öldürülen kadınların isimlerinin yazılı olduğu levhalar astı.

Iğdır Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle yaptıkları fidan dikme etkinliğindeki amaçlarının kadına yönelik şiddeti kınamak ve buna dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Kadına yapılan her türlü şiddet ve kötülüğe karşı toplumun her bireyinin tavır koyması gerektiğini belirten Yavaşer, "Peygamber efendimiz kadınları erkelere emanet etmiş, İslam dini de bu yönde bizi uyarmıştır. Kadınları bir emanet olarak görüyoruz. Bu ağaçları kadınlarımızla diktik. Bu yaşanan kötü olayları asla anımsamayıp, yeşillikle büyüyelim istedik ve yeşil Iğdır olarak böyle bir etkinlik yaptık." dedi.

Kadınlarla fidan dikimi yapan Yavaşer ve Iğdır Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, etkinliğe katılan kadınlara gül hediye etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 93 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2,6 milyonu geçti
Sağlık Bakanı Koca aşı programının planlandığı şekilde ilerlediğini bildirdi
'Aileme tekrar kavuşacak mıyım diye çok düşündüm'
Koronavirüs savaşçısı kadın sağlık çalışanları '8 Mart'ı görevleri başında karşıladı

Benzer haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan ilçesindeki kadınlarla bir araya geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Sincan ilçesindeki kadınlarla bir araya geldi

BM'ye göre Kovid-19 salgını döneminde kadınlara karşı aile içi şiddet 5 kat arttı

Evlat nöbeti tutan annelerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde HDP ve PKK'ya tepki

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün boyutlarıyla şiddetin ortadan kalkması ihmal edilemez bir yükümlülük

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün boyutlarıyla şiddetin ortadan kalkması ihmal edilemez bir yükümlülük
Şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların isimleri fidanlarla yaşatılacak

Şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınların isimleri fidanlarla yaşatılacak