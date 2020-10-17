Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,192.73
Altın
1,899.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Sıcak hava balonları Kapadokya'ya renk katıyor

Sıcak hava balonları, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da güzel görüntü oluşturuyor.

Behçet Alkan   | 17.10.2020
Sıcak hava balonları Kapadokya'ya renk katıyor Fotoğraf: Behçet Alkan / AA

Nevşehir

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan ve her yıl çok sayıda turist tarafından ziyaret edilen bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyen turistlere yönelik her sabah sıcak hava balon turu düzenleniyor. 

Turistler milyonlarca yıl önce Erciyes Dağı ve Hasan Dağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin, zamanla rüzgar ve yağmur tarafından aşındırılmasıyla ortaya çıkan doğal oluşumlarının üzerinde uçuyor.

Gün doğumunda, Göreme beldesinden gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları Kapadokya'nın eşsiz güzelliğini adeta görsel şölene çeviriyor.

Sıcak hava balonları, bölgedeki vadiler üzerinde süzülürken çok sayıda turist de peribacaları ve balonların bir araya gelerek oluşturduğu manzarada fotoğraf çektiriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 39 milyon 593 bini aştı
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 837 kişi öldü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 630 bini aştı
Meksika Devlet Başkanı Obrador Kovid-19 aşısı yaptırmaya hazır olduğunu açıkladı
DSÖ: Kovid-19 tedavisinde tek etkili ilaç 'Deksametazon'

Benzer haberler

Sıcak hava balonları Kapadokya'ya renk katıyor

Sıcak hava balonları Kapadokya'ya renk katıyor

Yerli sıcak hava balonları ilk kez turistlerle uçtu

'Anadolu jelibonu'na ilgi artıyor

Kapadokya gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu

Kapadokya gelin ve damatların doğal stüdyosu oldu
Kapadokya'yı 9 ayda yaklaşık 700 bin turist gezdi

Kapadokya'yı 9 ayda yaklaşık 700 bin turist gezdi