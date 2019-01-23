Siber güvenlik uzmanı yetiştirmek için eğitim aldılar

TRABZON - Duygu Avunduk

Trabzon'da bilişim teknolojileri öğretmenleri, geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmek için eğitim aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) desteğiyle hazırlanan "Trabzon'da Siber Güvenlik Hareketi Başlıyor" projesi kapsamında il ve ilçelerde görevli toplam 20 öğretmen, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Ar-Ge biriminde eğitim gördü.

Öğretmenlere bir hafta boyunca Uluslararası Bilişim Teknolojileri Güvenliği Danışmanlık ve Eğitim Şirketi (UITSEC) eğitmeni Umut Arısoy tarafından temel Linux eğitimi, saldırı teknikleri eğitimi, sızma testi eğitimi ve DOS saldırıları eğitimlerini kapsayan bilgiler verildi.

Proje Koordinatörü Adem Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknolojinin günlük hayata girmesinin güvenlik sorunlarını da artırdığını söyledi.

Bu tehditlerden korunabilmesi, varsa açıkların giderilmesi amacıyla siber güvelik eğitimleri düzenlendiğini belirten Bayraktar, yürüttükleri projeyle farkındalık oluşturmak amacıyla Trabzon'da bilişim branşındaki öğretmenlere eğitim verdiklerini anlattı.

Bayraktar, alanında yetenekli ve ilgili öğretmenlere, siber güvenlik konusunda temel düzeyden başlayıp orta ve ileri düzeye doğru devam eden bilgilerin verildiğini ifade ederek, "Projenin devamında ise belge almaya hak kazanan öğretmenlerimiz, okullarındaki meslektaşlarına eğitim verecek. Onlar da öğrencilerine eğitim verecekler. DOKA'nın desteğiyle bir haftalık eğitimimiz çok yoğun geçti. Eğitimlerin çok faydalı olduğuna inanıyorum." dedi.

Bu yıl Trabzon'dan başlayarak diğer illerde de Bakanlık aracılığıyla bu kursların verileceğine işaret eden Bayraktar, Trabzon olarak bu konuda öncü il olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Geleceğin uzmanlarını yetiştirmek için eğitim aldık"

Eğitim alan öğretmenlerden Emre Uzun ise geleceğin siber güvenlik uzmanlarını yetiştirmek için eğitim gördüklerini kaydederek, "Güvenlik amacıyla açık bulma, bu açıkları değerlendirme ve savunma üzerine değişik uygulamalar içerisinde bulunduk. Ülkemizin geleceğinde, kurumlarımızın ve stratejik önemi olan tesislerimizin güvenliklerinin en iyi şekilde korunması gerekiyor." diye konuştu.