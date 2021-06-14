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İstanbul Çekmeköy'de plastik deposu ve hurdalık olarak kullanılan alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediliyor.
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Türkiye

SHGM 'plaja iniş yapan helikopter'le ilgili işletme ve pilottan açıklama isteyecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, "Muğla'nın Marmaris ilçesinde plaja helikopter indirildiği" yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine harekete geçti.

Arife Yıldız Ünal   | 14.06.2021
SHGM 'plaja iniş yapan helikopter'le ilgili işletme ve pilottan açıklama isteyecek

Ankara

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Müdürlükçe yapılan incelemede, söz konusu hava aracının uçuş planında iniş noktası olarak belirtilen koordinatın, plaj bölgesine yaklaşık 9,5 kilometre mesafede bulunduğu tespit edildi.

Bu bağlamda tanımsız alanlara iniş/kalkış yapılmasının, işletme ve pilotun sorumluluğunda bulunmakla birlikte söz konusu olayın özelinde uçuş planında belirtilen koordinatla iniş yapılan alan arasındaki farkın açıklanması amacıyla ilgili işletme ve pilottan açıklama talep edilecek.

Bu açıklamalar, eldeki veriler, Pilot Lisansı Yönetmeliği ve Amatör Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında komisyon kurularak gerekli değerlendirme yapılacak.

Değerlendirme kapsamında gerekli görülmesi halinde işletme ve pilot nezdinde idari işlem tesis edilecek.

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