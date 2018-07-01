'Seyyar esnaf'ın ekmek teknesi görevlendirme yapılan belediyeden

Görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, ihtiyaç sahibi ayakkabı boyacısı, simitçi, kebapçı, tatlıcı, mısırcı ve çiğ köfteci 55 seyyar satıcının ekmek teknesini yeniledi.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, ihtiyaç sahibi ayakkabı boyacısı, simitçi, kebapçı, tatlıcı, mısırcı ve çiğköfteci 55 kişinin ekmek teknesini yeniledi. ( Selman Tür - Anadolu Ajansı )

BATMAN - SELMAN TÜR

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, ihtiyaç sahibi ayakkabı boyacısı, simitçi, kebapçı, tatlıcı, mısırcı ve çiğ köfteci 55 seyyar satıcının ekmek teknesini yeniledi.

Belediye yönetimi, kentteki kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında kentte uzun yıllardır ayakkabı boyacılığı yapan 12 kişiye boya sandığı ve koltuğu, simitçilik yapan 20 kişiye simit arabası, kebapçılık yapan 17 kişiye kebap satış arabası, tatlıcılık yapan 5 kişiye tatlı arabası, çiğ köftecilik yapan bir kişiye de modern çiğ köfte tezgahı hediye etti.

Belediye yönetimi, bu çalışmayla hem kente daha modern bir görünüm kazandırmayı hem de ihtiyaç sahiplerine destek sunmayı hedefliyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Murat Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirde bir kent kültürü oluşturmakla birlikte ihtiyaç sahibi seyyar satıcıların da daha modern ve hijyenik ortamlarda evlerine ekmek götürmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Seyyar satıcılara aynı zamanda yer de verdiklerini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Kent kültürü oluşturmak için seyyar satıcılara yönelik yaptığımız birçok çalışma var. Bunlardan biri de özellikle sıhhi olmayan ortamlarda yapılan seyyar satışlara yönelikti. Bununla ilgili belirlediğimiz konseptte, seyyar satıcılara araçlar aldık. Zabıtamızın gösterdiği yerlerde bu kişiler daha hijyenik ortamda satışlarını yapabilecekler."

Daha modern tezgahlara kavuştular

Belediye denetiminde seyyar satıcıların çalışmalarını sürdüreceğini aktaran Şahin, 55 kişinin ekmek teknesinin yenilendiğini sözlerine ekledi.

25 yıldır çiğ köftecilik yapan İdris Ekinci de daha önce kendi oluşturduğu derme çatma tezgahta ailesini geçindirmeye çalıştığını kaydetti.

Yeni seyyar tezgahına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Ekinci, "Belediyeye müracaat ederek 25 yıldır bu işi yaptığımı söyleyerek hem kalıcı bir yer hem de modern bir tezgah için destek istedim. Allah razı olsun, hem yer hem de modern bir tezgah verdiler. Çok mutlu oldum artık aileme, çoluk çocuğuma daha rahat bir şekilde ekmek götürebiliyorum." dedi.

Ayakkabı boyacılığı yapan engelli bir çocuk babası Eşref Boztaş ise, belediyenin kendisine yeni ve modern ayakkabı boya sandığı ve koltuğu hediye etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Boztaş, "Yıllardır ayakkabı boyacılığı yaparak geçimimi sağlıyorum. Yeni boya sandığım çok güzel. Çok mutlu oldum. Allah bize bu iyiliği yapanlardan razı olsun." ifadelerini kullandı.