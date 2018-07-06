'SETA 15 Temmuz'la ilgili kalıcı eserler ortaya koymayı dert edindi'

SETA Genel Koordinatörü Duran, "SETA olarak 15 Temmuz'la ilgili kalıcı eserler ortaya koymayı dert edindik. Bu yıl İstanbul'da bir sempozyum, Ankara'da bir panel, Berlin'de bir panel, Washington'da iki panel, Kanada'da bir panel düzenleyeceğiz" dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, AA muhabirine açıklama yaptı. ( Halil Sağırkaya - Anadolu Ajansı )

ANKARA - AYNUR EKİZ

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, "SETA olarak 15 Temmuz'la ilgili kalıcı eserler ortaya koymayı dert edindik. Bu yıl İstanbul'da bir sempozyum, Ankara'da bir panel, Berlin'de bir panel, Washington'da iki panel, Kanada'da bir panel düzenleyeceğiz. 15 Temmuz'un anlatılmasıyla ilgili, SETA olarak üzerimize düşen görevi böylece yerine getirmiş olacağız." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan SETA Genel Koordinatörü Duran, 15 Temmuz'un Türkiye'nin siyasi hayatındaki önemine dikkati çekerek bir darbenin halkın direnişiyle ortadan kaldırıldığına ilk kez şahit olunduğunu hatırlattı.

15 Temmuz'un Türkiye siyasetinde belirleyici bir yeri olduğuna işaret eden Duran, "24 Haziran seçim sonuçlarının da 15 Temmuz'un açtığı yeni siyasi alandan gerçekleştiğini düşünüyorum." diye konuştu.

FETÖ ile mücadeledeki kararlılığa vurgu yapan Duran, TSK içerisindeki mahrem yapılanmayla mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Yurt içinde kriptolar ve mahrem imamlar dışında FETÖ ile mücadelenin önemli bir yere geldiğini belirten Duran, şöyle devam etti:

"Dışarıya baktığımızda, FETÖ'nün Türkiye karşıtı lobilenme faaliyetleri ve okullarıyla ilgili mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün dış gezilerinde FETÖ ile mücadeleyi birinci öncelik olarak görüyor. Bu gayretler sonucu Maarif Vakfı önemli bir kazanım sağladı ama yine de Türkiye'nin aleyhine çalışan FETÖ unsurlarına yönelik mücadeleye devam etmek zorundayız."

"Üniversitelerimize daha çok görev düşüyor"

Duran, 15 Temmuz ile ilgili yayınlara dikkati çekerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, TRT, Anadolu Ajansı ve çok sayıda kurum yayın yaptı. Bu yayınların ağırlıklı olarak olaya şahitlikler, şehitlerimizin hikayeleri üzerine olduğunu görüyoruz. İkinci bir kümelenme de FETÖ ile ilgili olarak daha önce ya da daha sonra çıkmış yayınlarda. Bu yayınların içerisinde akademik niteliği öne çıkan yayınların az olduğunu söylemem lazım. Bu anlamda üniversitelerimize daha çok görev düşüyor. Daha nitelikli olarak bu meselenin resmedilmesi ve Türkiye siyaseti açısından anlamının gelecek nesillere iletilecek şekilde çalışılması gerekiyor."

"Yurt dışında 15 Temmuz'un anlatması bakımından iyi bir yerde değiliz"

SETA tarafından Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere toplam 48 yayın yapıldığını bildiren Duran, 8 kitap, 5 rapor, 17 analiz, 13 perspektif ve 5 dergi yayınlandığını aktardı.

15 Temmuz'un birinci yılında Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla 1 uluslararası sempozyum, Türkiye'de 10 panel, yurt dışında ABD, Kanada ve Fransa'da toplam 7 panel düzenlendiğini anlatan Duran, şunları söyledi:

"Yurt dışında Türkiye'nin 15 Temmuz'u anlatması bakımından iyi bir yerde değiliz. İngilizce, Arapça ve diğer dillerde yeterli yayın yok. Bizim İngilizce ve Arapça hazırladığımız dergi ve kitaplar var. Fakat genel olarak baktığımızda, Türkiye'nin bu haklı davasını anlatmakta iyi bir yerde oluğumuzu söyleyemeyiz."

15 Temmuz'a ilişkin yayınlara bakıldığında genel kanaatin "Türkiye'de hain bir darbe olmuştur ve bunun arkasında FETÖ vardır." olduğuna işaret eden Duran, "kontrollü darbe" söyleminin literatürde yer bulmadığını belirtti.

Yurt dışında farklı yabancı dillerde kitapların yayınlanmasının önemini dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"SETA olarak 15 Temmuz'la ilgili kalıcı eserler ortaya çıkartmayı dert edindik. Bu yıl, İstanbul'da bir sempozyum, Ankara'da bir panel, Berlin'de bir panel, Washington'da iki panel, Kanada'da bir panel düzenleyeceğiz. 15 Temmuz'un anlatılmasıyla ilgili SETA olarak üzerimize düşen görevi böylece yerine getirmiş olacağız."