Euro
9.04
Dolar
7.62
BIST 100
1,323.95
Altın
1,873.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Şentop, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı.

Aynur Ekiz   | 20.11.2020
Şentop, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Topal ördek"in yanlış iz bırakacağını belirterek, "Uluslararası hukuka göre illegal yerleşim bölgeleri ziyareti, ancak bir 'topal ördek' yöneticisi tarafından yapılabilir, barış için değil, fitne için. Kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump, ilaç şirketlerini Kovid-19 aşısıyla ilgili verileri yayınlamayı geciktirmekle suçladı
Çin menşeli Kovid-19 aşısı için Sağlık Bakanlığına 20 bin gönüllü başvurdu
Fransa'da son 24 saatte 22 bin 882 Kovid-19 vakası görüldü
Yeni Malatyaspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya'da son 24 saatte 699 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Şentop, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı

Şentop, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı

TBMM Başkanı Şentop şehitler için Allah'tan rahmet diledi

TBMM Başkanı Şentop'tan Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye tebrik

TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı

TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan tezkeresi mesajı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camisi'ni ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Rüstem Paşa Camisi'ni ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Formula 1 pistini inceledi

TBMM Başkanı Şentop, Formula 1 pistini inceledi