Şentop, Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine yaptığı ziyareti kınadı.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Topal ördek"in yanlış iz bırakacağını belirterek, "Uluslararası hukuka göre illegal yerleşim bölgeleri ziyareti, ancak bir 'topal ördek' yöneticisi tarafından yapılabilir, barış için değil, fitne için. Kınıyorum." ifadelerini kullandı.
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“Topal ördek” yanlış iz bırakır. Uluslararası hukuka göre illegal yerleşim bölgeleri ziyareti, ancak bir “topal ördek” yöneticisi tarafından yapılabilir; barış için değil; fitne için. Kınıyorum. https://t.co/e23C5igaQf— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) November 20, 2020