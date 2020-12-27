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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir askerin şehit olduğu çığ bölgesinde, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.
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Şemdinli'de çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, bir askerin şehit olduğu çığ bölgesinde, kayıp askeri arama kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Sıraç Karadeniz   | 27.12.2020
Şemdinli'de çığ düşen bölgedeki arama çalışmalarına ara verildi Fotoğraf: Sıraç Karadeniz/AA

Hakkari

Şemdinli ilçedeki üs bölgesinin kardan kapanan yolunun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında çığ düşmesi sonucu bir askerin şehit olduğu bölgede, kaybolan askerin bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı. 

Kayıp askeri arama çalışmalarına Hakkari, Van ve Erzurum'dan AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, komandolar ve hudut birlikleri katıldı.

İHA'ların havadan destek verdiği, arama köpeklerinin eşliğinde yürütülen çalışmalara, olumsuz hava koşulları ve havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Çalışmalara sabah erken saatlerde yeniden başlanacığı öğrenildi.

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