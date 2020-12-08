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Türkiye, Yılın Fotoğrafları 2020

Semazenlerin tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu

Konya'da semazenler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy verdi.

Zehra Melek Çat   | 08.12.2020
Semazenlerin tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu Fotoğraf: Abdullah Coşkun/AA

Konya

Konya'da Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında sema ayini şerifi icra eden semazenler, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Semazenler, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören öncesi, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl ile semazenler, fotoğraflar hakkında bilgi aldıktan sonra yaşam kategorisinde, Şebnem Coşkun'un su altından çektiği "Şahika Ercümen yavru carettalarla" başlıklı fotoğrafa oy verdi. 

Semazenler, sporda Okan Coşkun'un, Kovid-19 salgını nedeniyle maça gidememenin üzüntüsünü yaşayan yaşlı çiftin yer aldığı "Spor özlemi" fotoğrafını seçti.

Semazenlerin haber kategorisindeki tercihi ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafı oldu.  

Özçakıl, fotoğrafların bir yılı çok güzel özetlediğini belirterek, "Hepsi birbirinden değerli fotoğraflar. Bir yılda yaşadığımız ne kadar önemli olay varsa çok iyi fotoğraflanmış. Seçim yapmakta epey zorlandık. Pandemi bu yıl sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın gündemindeydi. Bu yüzden ilgili iki fotoğrafa oy verdik. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

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Semazenlerin tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu

Semazenlerin tercihi 'Koronavirüsle zorlu mücadele' oldu