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Sele kapılan kişinin cesedi 5 kilometre uzaklıkta bulundu

Bartın'da sele kapılan 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşılırken, 11 yaşındaki İsa Akgün'ü arama çalışmaları sürüyor.

Selim Bostancı   | 20.06.2019
Sele kapılan kişinin cesedi 5 kilometre uzaklıkta bulundu

Bartın

Bartın'da etkili olan sağanağın ardından yaşanan sele kapılan 70 yaşındaki İsmail Çeliktaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle Hasankadı beldesinde meydana gelen selde bahçesine dolan suyu tahliye etmek isterken akıntıya kapılan İsmail Çeliktaş'ı (70) arama çalışmaları devam etti.

Eskiemirler köyü mevkisinde AFAD, Sahil Güvenlik, jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmalarda, yaşlı adamın cansız bedeni, evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çamura gömülü halde bulundu.

Çeliktaş'ın cenazesi, Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada Kur'an kursundan dönerken sel sularına kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ü arama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan sel nedeniyle meydana gelen heyelan sonucu kapanan, beldeye ulaşımı sağlayan yol, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

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