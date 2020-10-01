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Selden etkilenen Dereli'de yıkım çalışmaları tamamlandı

Giresun'un Dereli ilçesinde 22 Ağustos'ta meydana gelen selde zarar gören ve riskli olduğu değerlendirilen yapıların yıkımı tamamlandı.

Atakan Çıtlak   | 01.10.2020
Selden etkilenen Dereli'de yıkım çalışmaları tamamlandı

Giresun

Giresun Valisi Enver Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22 Ağustos'ta Giresun ve yöresinde yaşanan sel felaketinde kaybolan 4 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Çalışmaların son aşamaya kadar devam edeceğini vurgulayan Ünlü, bütün ihtimallerin değerlendirildiğini aktardı.

Ünlü, Harşit Çayı'nda, jandarma görevlilerinin şehit olduğu bölgedeki köprü yapım çalışmalarına hızla başlandığını da ifade ederek bu yıl sonuna kadar yeni köprünün faaliyete geçirileceğini belirtti.

Dereli ilçesinde yıkım faaliyetlerinin tamamlandığını belirten Ünlü, "İhaleleri TOKİ tarafından yapıldı. Çok hızlı bir şekilde göreceksiniz yeni binaların yükseldiğini. Bir taraftan kamu binaları, bir taraftan da vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz konutlar ve iş yerleri yapılacak, yükselecek." dedi.

Vali Ünlü, gelecek yıl haziran ayı gibi vatandaşların yeni iş yerlerine ve konutlarına kavuşacağını belirterek şunları söyledi:

"Bunu devletimiz Elazığ ve Malatya'da yaptı. Depremzedeler yerleşmeye başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımızın himayelerinde ve destekleriyle çok kısa sürede Dereli ve Doğankent'te yaraları saracağız. Vatandaşlarımızı daha güvenli, dere yataklarından uzak konutlara ve iş yerlerine yerleştirmiş olacağız."

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