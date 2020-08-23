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Selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi

Giresun'da dün meydana gelen selde, bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi.

Tuğba Yardımcı   | 23.08.2020
Selde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Onur Kıran için tören düzenlendi Fotoğraf: Barış Oral/AA

Giresun

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, hastane morgundan alınarak cenaze nakil aracı ile Giresun Bölge Jandarma Komutanlığına getirildi.

Buradaki törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun Valisi Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ile diğer ilgililer ve askeri personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından 8 Nisan 1997 doğumlu şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin tabutuna, cenaze nakil aracına taşınırken Bakanlar Soylu, Kurum ve Pakdemirli de omuz verdi.

Şehidin naaşı, daha sonra Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Şehit, burada da Ordu Valisi Tuncay Sonel ve diğer ilgililerin katıldığı törenin ardından askeri uçakla memleketi Çanakkale'ye uğurlandı.

Doğankent ilçesinde dün meydana gelen sel dolayısıyla arama kurtarma faaliyetine katılmak için bölgeye hareket eden Kıran ve 4 jandarma personelinin daha içerisinde bulunduğu araç, Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde menfezin çökmesi sonucu dereye düşmüştü.

Çalışmalar sonucunda Kıran'ın naaşına ulaşılmıştı. 4 jandarma personelini arama çalışmaları ise devam ediyor.


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