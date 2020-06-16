Euro
7.72
Dolar
6.83
BIST 100
111,424.80
Altın
1,722.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İbrahim Yozoğlu   | 16.06.2020
Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Sakarya

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medyadan Demirtaş ve eşine yönelik paylaşımda bulunulmasına ilişkin gözaltına alınan V.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Sakarya'da, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş'a yönelik sosyal medyada yapılan paylaşıma ilişkin V.Y. gözaltına alınmıştı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine V.Y'nin üvey amcası V.M. yakalanmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından V.Y. serbest bırakılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çinli şirket, Kovid-19 aşısının ilk klinik denemelerinden olumlu sonuç aldı
Her 5 kişiden birinin Kovid-19'un şiddetli enfekte riskini artıran altta yatan sağlık sorunu var
Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle Tahran'da insanlar yeniden evlerine çekildi
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 9 bin 65’e yükseldi
Bartın salgın sürecinde uygulanan sıkı tedbirlerin meyvesini aldı

Benzer haberler

Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Uzmanından 'İlgilenilmeyen çocuğun ebeveyni sosyal medya olur' ikazı

Ankara merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 19 şüpheliye gözaltı kararı

İzmir merkezli 56 ildeki FETÖ operasyonunda 100 gözaltı

İzmir merkezli 56 ildeki FETÖ operasyonunda 100 gözaltı
FETÖ'nün sözde Mersin imamı ve il ablası yakalandı

FETÖ'nün sözde Mersin imamı ve il ablası yakalandı
Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin gözaltındaki 2 kişiden biri serbest bırakıldı

Selahattin Demirtaş ve eşine yönelik paylaşıma ilişkin gözaltındaki 2 kişiden biri serbest bırakıldı