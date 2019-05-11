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'Şehitlerin intikamını alacaklar inşallah, alıyorlar da'

Şehit bebeğin anneannesi Suudiye Demir, "Allah devletimize ziyan vermesin, başımızdan eksik etmesin. Şehitlerin intikamını alacaklar inşallah, alıyorlar da. Allah askerlerimize kuvvet versin." dedi.

Kemal Erdoğmuş   | 11.05.2019
'Şehitlerin intikamını alacaklar inşallah, alıyorlar da'

Sivas

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının faillerinden "Azat" kod adlı terörist Metin Daşdemir'in yakalanması, şehit bebeğin Şarkışla ilçesindeki anneannesinin yüreğine su serpti.

Şehit bebeğin anneannesi Suudiye Demir, Yıldırım Mahallesi'ndeki evinde şehit kızı ve torunu için ayırdığı odada gazetecilere yaptığı açıklamada, sevinçli olduğunu söyledi.

Askerlere ve devlete Allah'tan güç kuvvet vermesini temenni eden Demir, her gün şehit haberleri geldiğini belirterek, teröristlere gereken cezanın verilmesini istedi.

Teröristin yakalanması nedeniyle yüreğine su serpildiğini ve sevindiğini dile getiren Demir, "Allah devletimize ziyan vermesin, başımızdan eksik etmesin. Şehitlerin intikamını alacaklar inşallah, alıyorlar da. Allah askerlerimize kuvvet versin." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 31 Temmuz 2018'de, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Nurcan Karakaya (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü.

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