Şehit ve gazi yakınları ile gazilere atama kurası

Fotoğraf: AA/Aytaç Ünal

ANKARA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılan törende, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilerek, Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 286 şehit ve gazi yakını ile gazinin ataması kurası çekildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, törende yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin vatan için korkusuzca mücadele ettiğini, tehlikenin üzerine yürüdüğünü vurguladı.

Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehit ve gazi yakınları ile gazilerin kamuda istihdam hakkının kapsamını sürekli genişlettiklerini söyledi.

Şehit ve gazi yakınları ile gazilerin atamalarının 2016'dan itibaren sürekli yapılmaya başlandığını hatırlatan Koca, "2018 yılı sonu itibarıyla kamu kurumlarına yerleştirilen şehit ve gazi yakınları ile gazilerin sayısı 40 bin 918'dir. Bugün kamu kurumlarına yerleştirilecek 286 kardeşimizle birlikte bu sayı 41 bin 204'e ulaşacaktır." diye konuştu.

Ahmet Koca, hak sahiplerinin 124'ünün öğretmen, 98'inin ortaöğretim, 29'unun ön lisans, 35'inin lisans mezunu, 96'sının kadın, 190'ının da erkek olduğunu kaydetti. Koca, ataması yapılacaklara iş hayatlarında başarılar diledi.

Bakan Yardımcısı Koca, daha sonra 286 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamalarına ilişkin kura çekimini başlattı.

Şehit ve gazi yakınları ve gazilerin görev yerlerinin belirlendiği törene katılanların duygulandığı görüldü.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul